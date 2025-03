Isenção do IR: ganho R$ 5.500, quanto vou economizar com a proposta do governo? Veja cálculo

O projeto de lei (PL) que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para os trabalhadores que recebem até R$ 5.000 e cria uma faixa de isenção parcial para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.000 vai possibilitar um ganho de renda mensal para os trabalhadores brasileiros.

A medida apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional. Caso o PL seja aprovado ainda neste ano, as novas regras começam a valer em 2026.

Segundo a tabela apresentada pelo governo, um trabalhador com renda mensal de R$ 5.500 terá desconto de 75% no valor de imposto. Com isso, a pessoa terá uma economia em imposto de renda de R$ 233,66 por mês, algo em torno de R$ 2.800 por ano.

Outra simulação do governo apontam que um motorista que recebe R$ 3.650,66 mensais poderá economizar R$ 1.058,72 por ano, uma média de R$ 88,23 por mês.

Um profissional autônomo com renda de R$ 5.450,00 mensais verá uma economia de R$ 3.202,44 ao ano, o que representa R$ 266,87 por mês.

Uma enfermeira com salário de R$ 6.260,00 terá uma liberação de R$ 1.821,95 por ano, o que equivale a R$ 151,83 mensais a mais em sua renda líquida.

Portanto, a redução no Imposto de Renda pode proporcionar uma liberação da renda mensal que varia entre R$ 88,23 e R$ 330,84, a depender do salário.

Confira os descontos para essa faixa de renda:

Renda Mensal Desconto (%) Imposto sem desconto (R$) Imposto final a pagar (R$) R$ 5.000,00 100% R$ 312,89 R$ 0 R$ 5.500,00 75% R$ 436,79 R$ 203,13 R$ 6.000,00 50% R$ 574,29 R$ 417,85 R$ 6.500,00 25% R$ 711,79 R$ 633,57 R$ 7.000,00 0 R$ 849, 29 R$ 849,29

O que muda com a nova isenção do Imposto de Renda?

A partir de 2026, quem ganhar até R$ 5.000,00 por mês não precisará mais pagar Imposto de Renda. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 2.259,20. Para quem ganha entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00, haverá um desconto parcial no imposto. Isso resulta em mais dinheiro no bolso do trabalhador, com a diminuição da carga tributária.

Quando a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil começa a valer?

Se o texto for aprovado pelo Congresso Nacional ainda este ano, a partir de 2026, quem ganha até R$ 5 mil por mês não precisará mais pagar Imposto de Renda. Se a medida for aprovada em 2026, no entanto, a nova tabela do IR começa a valer somente a partir de 2027.

Quantas pessoas serão beneficiadas com a isenção do Imposto de Renda?

Segundo o governo, serão 10 milhões de brasileiros beneficiados pela nova isenção. Somando aos 10 milhões já beneficiados pelas mudanças de 2023 e 2024, são 20 milhões de pessoas que deixam de pagar o Imposto de Renda desde 2023.

Quantas pessoas passarão a pagar Imposto de Renda mínimo com essa medida?

O ministério da Fazenda afirma que apenas 141,4 mil contribuintes, o que representa 0,13% do total, passarão a contribuir pelo patamar mínimo de IR. Esses contribuintes recebem mais de R$ 600 mil por ano e atualmente não pagam alíquota efetiva superior a 2,54%.