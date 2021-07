Irlanda reafirma que não participará de acordo sobre alíquota corporativa

O ministro das Finanças da Irlanda, Pascal Donohoe, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o país não participará do acordo sobre alíquota mínima corporativa global, pelo menos em seu formato atualmente discutido.

O acordo anunciado no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê uma alíquota mínima de 15%, mas Donohoe disse que tem defendido nessa negociação que ela seja 12,5%.

A autoridade irlandesa falou em entrevista ao canal local RTÉ. Ele disse que não descarta participar, caso isso seja do interesse do país, mas ressaltou que tem defendido a alíquota menor. Segundo ele, participar ou não dependerá do formato final do pacto.

A Irlanda é a sede europeia para algumas gigantes dos Estados Unidos, como Alphabet, Apple e Facebook. Donohoe é ainda presidente do grupo de ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo).