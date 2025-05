IR: Haddad se reúne com Lira nesta quarta para discutir projeto que prevê isenção até R$ 5 mil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quarta com o deputado federal Arthur Lira, relator da comissão que analisa mudanças no Imposto de Renda (IR), para discutir sobre o projeto do governo que prevê isenção para quem recebe até R$ 5 mil.

O encontro entre Haddad e o ex-presidente da Câmara dos Deputados está previsto para as 14h30, no Ministério da Fazenda.

Relator da proposta do governo que prevê isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil, Lira cobrou que o Ministério da Fazenda forneça mais dados sobre o projeto.

Em audiência na Câmara dos Deputados que discute o projeto de isenção de IR, nesta terça-feira, Lira afirmou que é necessário fazer o cruzamento da tributação de pessoas físicas com a jurídica, para identificar se os cálculos de compensação do projeto estão corretos e se a redução aplicada na taxação global da pessoa física está correta.

— Há uma informação necessária que é o cruzamento da tributação de pessoas físicas com a jurídica, que só quem tem é a Receita. Precisamos desse dado claro para fazer uma conta mais perto da realidade possível, para chegarmos na conta da compensação — disse a jornalistas ao final da comissão que recebeu o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

O projeto que isenta de IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês foi apresentado pelo governo no início do ano. A medida, porém, precisa passar pelo Congresso Nacional e só entra em vigor em 2026.

A isenção até R$ 5 mil acaba beneficiando indiretamente faixas de renda um pouco acima disso, até cerca de R$ 7 mil, com alívio para 10 milhões de contribuintes.

Hoje, a faixa de isenção vai até 2.259,20. Mas há um desconto automático de R$ 564,80, de modo a garantir que fique isento quem ganha até R$ 2.824 (valor que era equivalente a dois salários mínimos no ano passado). Acima desse valor, há quatro faixas de tributação, que vão de 7,5% a 27,5%