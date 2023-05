IPCA no Focus está em linha com as projeções da Fazenda, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que a redução na previsão da inflação para 2023, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apontada pelo boletim Focus do Banco Central desta segunda-feira, está em linha com as projeções da pasta.

"Está em linha com as projeções da SPE (Secretaria de Políticas Econômicas)", comentou ao chegar ao ministério no período da manhã.

Pelo boletim, a expectativa da inflação medida pelo IPCA para este ano caiu de 6,03% para 5,80%, na esteira da redução de preços de combustíveis e commodities.

Apesar da redução, o resultado ainda é maior que o do teto da meta deste ano (de 4,75%).