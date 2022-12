IPCA-15 sobe 0,52% em dezembro, ante alta de 0,53% em novembro, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,52% em dezembro, após ter avançado 0,53% em novembro, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,36% a 0,68%, com mediana positiva de 0 55%.

Com o resultado anunciado nesta sexta-feira, o IPCA-15 registrou um aumento de 5,9% no acumulado do ano. As projeções iam de avanço de 5,60% a 6,07%, com mediana de 5,93%. Em 12 meses, a alta foi de 5,9%, ante taxa de 6,17% até novembro.

As famílias brasileiras gastaram mais com transportes em dezembro. O grupo Transportes passou de uma alta de 0,49% em novembro para um avanço de 0,85% este mês, dentro do IPCA-15. No fechamento do ano de 2022, porém, houve queda de 1,01%.

O grupo foi responsável por 0,17 ponto porcentual para a formação da taxa de 0,52% registrada pelo IPCA-15 de dezembro.

As passagens aéreas subiram 0,47% em dezembro, após terem recuado quase 10% no mês anterior. Os preços dos combustíveis subiram 1,79% em dezembro. A gasolina aumentou 1,52%, item de maior impacto individual no índice do mês, 0,07 ponto porcentual. O etanol subiu 5,44%. Já o óleo diesel caiu.

