IPCA-15 fica em 0,95% em março, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,95% em março, após ter avançado 0,99% em fevereiro, informou na manhã desta sexta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior variação para um mês de março desde 2015 (1,24%).

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,72% a 1,07%, mas superou a mediana das estimativas, que apontava alta de 0,86%. Pesquisa da Reuters com economistas estimava alta de 0,87 por cento para o período.

Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 2,54% no ano, segundo o IBGE. A taxa em 12 meses ficou em 10,79%. As projeções iam de avanço de 10,53% a 10,90%, com mediana de 10,69%.