Investimentos externos da China crescem 11,2% com impulso da iniciativa cinturão e rota

China impulsiona investimentos externos

O Ministério do Comércio da China anunciou que os investimentos diretos não financeiros no exterior alcançaram US$ 128,63 bilhões entre janeiro e novembro de 2024. Isso representa um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023.

Deste total, US$ 30,17 bilhões foram destinados a países integrantes da iniciativa Cinturão e Rota, refletindo um aumento de 5,1%. A iniciativa é um dos pilares da estratégia global chinesa para fomentar cooperação e infraestrutura no mundo.

Contratos de empreiteiras também avançam

No mesmo período, os contratos de empreiteiros chineses no exterior chegaram a US$ 140,23 bilhões, registrando uma alta de 3,4%. Além disso, novos contratos assinados somaram US$ 198,79 bilhões, indicando um aumento expressivo de 11,9%.

Dentro do escopo da iniciativa Cinturão e Rota, os contratos de empreiteiros totalizaram US$ 116,14 bilhões, crescendo 2,5%. Já os novos contratos alcançaram US$ 167,95 bilhões, com expansão de 11,8%.