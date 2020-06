Investimentos caem 27,5% em abril ante março, diz Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta segunda-feira, 8, queda de 27,5% no Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) na comparação mensal de abril, e de 32,8% na comparação anual.

No ano, o índice acumula queda de 5,2%, puxado por máquinas e equipamentos, que tiveram o mesmo porcentual de queda (-5,2%), fruto do recuo de 13,9% do produto nacional e alta de 21,7% de importados.

O indicador da FBFC mede os investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do seu estoque de capital fixo.

Apesar dos investimentos terem crescido 0,2% no acumulado em 12 meses, o resultado mostra o impacto econômico da pandemia de covid-19. O trimestre móvel encerrado em abril fechou com queda de 11%.

Em abril, houve queda de 39,4% nos investimentos em máquinas e equipamentos, na comparação com o mês de março.

A produção nacional desses bens teve retração de 43,4%, enquanto a importação recuou 27,6%. A construção civil também apresentou resultado negativo em abril (-19,6%), assim como os outros ativos fixos (-15%).

Na comparação com abril de 2019, a queda nos investimentos atingiu todos os segmentos: máquinas e equipamentos (-46%), construção civil (-25,6%) e outros ativos fixos (-19,1%).