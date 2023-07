Investimento direto estrangeiro não financeiro cresce 22,7% no primeiro semestre na China

A vice-ministra do Ministério do Comércio da China, Guo Tingting, informou que o investimento direto estrangeiro não financeiro atingiu 431,61 bilhões de yuans no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de 22,7%. Em uma coletiva de imprensa realizada pela Agência de notícias China News Network (CNC), em 19 de julho, para apresentar os resultados e o desempenho do trabalho comercial no primeiro semestre de 2023 da China.

Primeiro: Recuperação rápida do consumo interno

O Ministério do Comércio realizou uma série de atividades denominadas ‘Ano de Estímulo ao Consumo 2023’ e implementou políticas e medidas para impulsionar o consumo de produtos para o lar, com o objetivo de promover a recuperação e a expansão do consumo. No primeiro semestre, o valor total das vendas no varejo de bens de consumo atingiu 22,8 trilhões de yuans, um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior.

O consumo presencial apresentou uma recuperação significativa, com um aumento de 21,4% na receita de serviços de alimentação. Os produtos atualizados tiveram um bom desempenho, com um aumento de 44,1% nas vendas de veículos de energia nova. As vendas de joias e produtos esportivos e de entretenimento em estabelecimentos de venda acima de um determinado limite aumentaram 17,5% e 10,5%, respectivamente. O comércio online teve um crescimento rápido, com um aumento de 10,8% no volume de vendas online de produtos físicos, representando 26,6% do total de vendas no varejo.

Segundo: Comércio exterior manteve-se em crescimento

Diante dos desafios como a fraca demanda internacional, o Ministério do Comércio implementou diretrizes para manter o crescimento e melhorar a estrutura do comércio exterior, auxiliando as empresas a expandirem os mercados e garantirem pedidos estáveis.

No primeiro semestre, o valor total das importações e exportações de mercadorias atingiu 20,1 trilhões de yuans, com um crescimento de 2,1%. As exportações aumentaram 3,7% e o superávit comercial atingiu 2,8 trilhões de yuans, com um aumento de 17,4%. No primeiro trimestre, a participação das exportações chinesas no mercado internacional atingiu 14,0%, um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Em termos de estrutura, o comércio com mercados emergentes foi melhor do que o comércio com a Europa e os Estados Unidos. No primeiro semestre, as importações e exportações com a ASEAN, América Latina e África aumentaram em 5,4%, 7,0% e 10,5%, respectivamente. As exportações para a União Europeia aumentaram 1,9%, enquanto as exportações para os Estados Unidos diminuíram 8,4%. As empresas privadas demonstraram maior resiliência nas importações e exportações, com um crescimento de 8,9%, representando uma participação de 52,7%, um aumento de 3,3 pontos percentuais.

Terceiro: Influxo de investimentos estrangeiros se manteve estável

Este ano, o Ministério do Comércio realizou uma série de atividades sob o tema ‘Ano de Investimento na China’, visando atrair e utilizar ainda mais investimentos estrangeiros. O número de novas empresas com investimento estrangeiro aumentou rapidamente, com 24 mil novas empresas de investimento estrangeiro estabelecidas no primeiro semestre, um aumento de 35,7%; o uso efetivo de investimentos estrangeiros atingiu 703,65 bilhões de yuans, uma queda de 2,7%.

Os investimentos dos países desenvolvidos na China continuaram a crescer, com aumentos de 173,3%, 135,3%, 53,0% e 14,2% provenientes da França, Reino Unido, Japão e Alemanha, respectivamente. A qualidade dos investimentos estrangeiros continua a melhorar, com um aumento de 7,9% nos investimentos em indústrias de alta tecnologia, representando 39,4% do total, um aumento de 3,9 pontos percentuais, sendo que os investimentos na indústria de manufatura de alta tecnologia aumentaram 28,8%. As zonas de livre comércio têm desempenhado um papel significativo, atraindo 129,66 bilhões de yuans em investimentos estrangeiros, um aumento de 8,2%, representando 18,4% do total nacional.

Quarto: Investimento e cooperação estrangeira mantiveram um desenvolvimento estável

O Ministério do Comércio continua a elevar a qualidade e o nível do investimento e cooperação estrangeira, impulsionando o desenvolvimento de “A iniciativa Cinturão e Rota”. No primeiro semestre, o investimento direto estrangeiro não financeiro atingiu 431,61 bilhões de yuans, com um crescimento de 22,7%. A cooperação em novas áreas como economia verde e digital continua a expandir.

Desde o início deste ano, o Ministério do Comércio assinou memorandos de cooperação relevantes com quatro países, incluindo o Brasil, e já realizou cooperação em áreas relacionadas com 41 países. A qualidade e eficiência dos projetos de empreendimento no exterior foram aprimoradas, com um volume de negócios de 490,1 bilhões de yuans no primeiro semestre, um aumento de 7,0%. O progresso na construção e operação de projetos-chave está avançando de forma estável.

Quinto: Cooperação bilateral contínua

O Ministério do Comércio continua a expandir a rede de zonas de livre comércio de alto padrão globalmente, promoveu a entrada em vigor abrangente do RCEP, iniciou negociações abrangentes para a versão 3.0 da Área de Livre Comércio China-ASEAN, realizou a reunião ministerial entre a China e os membros do DEPA, e avançou ativamente na adesão ao CPTPP. O Ministério do Comércio concluiu a ratificação doméstica do Acordo de Subsídios à Pesca, além de apresentar 14 propostas chinesas em áreas como comércio e meio ambiente. O Ministério do Comércio continua a aprofundar a cooperação econômica e comercial bilateral, realizando a quinta reunião do Comitê Empresarial China-França, o Fórum Empresarial China-Alemanha, a reunião dos ministros de comércio da China e cinco países da Ásia Central, a Exposição Comercial China-África e a Exposição de Países da Europa Central e Oriental.