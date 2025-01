Investimento direto da China no exterior cresce 10,5% e atinge US$ 140 bilhões em 2024

O investimento direto não financeiro da China no exterior (ODI) alcançou US$ 143,85 bilhões em 2024, registrando um aumento de 10,5% em comparação ao ano anterior. O valor foi divulgado pelo Ministério do Comércio chinês em 21 de janeiro e inclui um recorde de US$ 267,3 bilhões em novos contratos de projetos realizados por empresas chinesas no exterior.

De importador a exportador de capital: uma mudança estratégica

A China está consolidando sua transição de importador para exportador de capital, uma estratégia que reflete a busca por diversificação e oportunidades globais. Enquanto o investimento estrangeiro direto (FDI) na China enfrenta pressão de queda desde 2023, o ODI mantém sua trajetória de crescimento.

De acordo com a Ping An Securities, embora o fluxo de investimentos externos da China tenha atingido um pico em 2021, o país permanece líder global no setor. Entre 2019 e 2024, destinos como ASEAN, Estados Unidos e México se tornaram focos estratégicos, enquanto Hong Kong e Europa tiveram participações reduzidas.

Setores e regiões estratégicas do ODI chinês

A região da ASEAN tem sido um dos principais focos do investimento chinês, com destaque para setores relacionados à cadeia industrial e proximidade com a China. Já os Estados Unidos apresentam uma recuperação gradual no fluxo de capital, enquanto a Europa teve um leve declínio, exceto pelo aumento de investimentos no Reino Unido.

No âmbito setorial, os investimentos chineses têm priorizado:

Alta tecnologia: telecomunicações, manufatura avançada e saúde;

Recursos naturais: mineração, petróleo e gás, energia elétrica e serviços públicos.

Esses movimentos refletem a estratégia de explorar novos mercados e fortalecer a presença global em setores estratégicos.

Indústria manufatureira: um destaque no ODI

Nos últimos anos, o ODI direcionado à indústria manufatureira cresceu de forma significativa, contrastando com o declínio do FDI na China. Países como Vietnã e México têm incentivado a internacionalização das empresas chinesas na área de manufatura, enquanto a participação do setor no PIB chinês diminui.

Essa dinâmica demonstra como as mudanças na demanda global e os novos polos industriais estão redirecionando a estratégia de investimentos do país. A China busca consolidar sua liderança global, aproveitando a expansão em setores de alto valor agregado e regiões de crescente importância econômica.