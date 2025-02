A integração industrial entre Beijing, Tianjin e Hebei está acelerando o crescimento econômico da região, impulsionando setores estratégicos e fortalecendo a inovação. Na fábrica de automóveis da Xiaomi, por exemplo, um novo veículo elétrico é produzido a cada 76 segundos, resultado da sinergia entre os três polos:

Hebei fornece aço de alta resistência .

fornece . Tianjin contribui com sensores de precisão .

contribui com . Beijing desenvolve sistemas de inteligência artificial para supervisão da produção.

Colaboração acelera inovação

A estratégia de desenvolvimento coordenado se baseia em seis cadeias produtivas principais:

Hidrogênio

Biotecnologia e farmacêutica

Segurança cibernética e internet industrial

Instrumentos de alta precisão e máquinas-ferramentas

Veículos de energia nova e conectividade inteligente

Robótica

Além disso, a região abriga cinco aglomerações de manufatura avançada, consolidando-se como um dos principais polos industriais da China.

Um exemplo do impacto dessa colaboração é a Langyu Robot, empresa de Tianjin que desenvolveu um robô industrial com capacidade de carga de 600 toneladas. Para atender a exigências técnicas de clientes estrangeiros, a empresa contou com a rede de cooperação regional, que viabilizou parcerias com fornecedores como Siemens e Schneider, garantindo a conformidade com padrões internacionais.

Expansão tecnológica e novos mercados

A integração industrial também impulsiona novas tecnologias. No setor agrícola, a Kexin (Tianjin) desenvolveu um sistema de monitoramento remoto para plantações, aproveitando incentivos fiscais do Parque Tecnológico Binhai-Zhongguancun, que oferece infraestrutura avançada com custos operacionais reduzidos.

No setor automotivo, a cooperação entre as cidades vai além da produção de veículos elétricos, abrangendo também a infraestrutura de mobilidade inteligente. Em abril de 2024, a rodovia Jingjintang foi transformada em corredor de testes para logística autônoma, um avanço na conectividade entre veículos e estradas.

O crescimento regional reflete-se nos números:

PIB combinado de Beijing, Tianjin e Hebei ultrapassou RMB 11 trilhões nos últimos 11 anos.

nos últimos 11 anos. Em 2024, uma conferência de negócios entre Beijing e Tianjin resultou em 53 novos projetos , totalizando investimentos acima de RMB 30 bilhões .

, totalizando . Os contratos de transferência de tecnologia de Beijing para Tianjin e Hebei cresceram de RMB 7 bilhões, em 2013, para mais de RMB 84 bilhões.

Fortalecimento da competitividade global

Empresas da região estão expandindo sua presença no cenário global. A Phytium Technology, de Tianjin, superou 10 milhões de unidades vendidas de suas CPUs nacionais, impulsionada pelo suporte tecnológico e financeiro da cooperação regional.

No setor de energia renovável, o Grupo Yingli, de Hebei, liderou a elaboração de padrões internacionais para aplicação de energia solar em construções e firmou parcerias com instituições de pesquisa na Holanda, Singapura e Austrália.

A integração entre Beijing, Tianjin e Hebei continua moldando um dos principais polos industriais da China, combinando inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável e expansão global. “O objetivo é consolidar a região como referência em manufatura avançada e um pilar da modernização industrial chinesa”, afirmou Yin Jihui, diretor da Agência de Indústria e Tecnologia de Tianjin.