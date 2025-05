INSS vai corrigir descontos pela inflação antes de reembolso; órgão busca parceiras com Correios

O governo vai corrigir pela inflação a restituição do valores descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas do INSS com o objetivo de pagar mensalidades para entidades sindicais e associações. Segundo uma Instrução Normativa (IN), publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e que regulamenta o processo de devolução do dinheiro, será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE e que mede a inflação oficial.

Pela sistemática adotada pelo governo, as entidades que receberam os valores indevidamente vão devolver para a União a quantia corrigida pela IPCA. O recolhimento será feito pela Guia de Recolhimento da União (GRU). Serão devolvidos descontos feitos de forma irregular entre março de 2020 e março de 2025.

Conforme anunciado pelo governo, o processo de devolução dos valores será feita em etapas. Os beneficiários prejudicados terão informar que não autorizaram o desconto para receber o reembolso, a partir de amanhã. As entidades que receberam os recursos, por sua vez terão que comprovar, em um prazo de 15 dias corridos, se o desconto foi autorizado ou não.

Só depois disso, o governo fará a restituição aos beneficiários. O crédito será feito na conta em que aposentados e pensionistas recebem o benefício.

Parceria com os Correios