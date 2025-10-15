INSS suspende pagamento bônus para reduzir fila de pedidos por falta de recursos

Como medida de restrição orçamentária, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o pagamento de bônus para servidores para reduzir filas de espera de pedidos de pensão, aposentadoria e outros benefícios.

A suspensão foi comunicada em ofício enviado nesta quarta pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior , ao Ministério da Previdência Social.

Segundo o documento, a suspensão do programa, que vale a partir de hoje, acontece para evitar “impactos administrativos decorrentes da continuidade de suas atividades sem a prévia recomposição e o devido empenho orçamentário.”

Programa de Bônus

O ofício detalha que as tarefas que estavam em andamento na fila extraordinária do PGB devem ser suspensas, sem a entrada de novos pedidos na fila.

O PGB substituiu o antigo Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, encerrado em 2024, e retomou o pagamento de bônus por produtividade. Servidores do INSS recebem R$ 68 por processo concluído, enquanto peritos médicos federais tem direito a R$ 75 por perícia ou análise documental.

No documento, o INSS reconhece a importância do PGB para enfrentar as filas de pedidos, e diz que atua para recompor os recursos necessários para a retomada do pagamento do bônus “o mais breve possível”. Pedidos na fila

Atualmente, o Instituto tem mais de 2,6 milhões de pedidos de benefícios na fila, segundo o balanço de agosto.

Os agendamentos extras do serviço social também foram afetados. Os procedimentos fazem parte, por exemplo, da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que exige uma análise social para o provimento dos valores