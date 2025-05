INSS recebeu 480,6 mil pedidos de devolução de descontos no primeiro dia para solicitações

O presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, concedem entrevista à imprensa nesta quarta-feira para fazer um balanço das notificações aos aposentados e pensionistas sobre descontos associativos e de pedidos de reembolso.

Waller disse que, até às 16h, 480,660 mil pedidos de devolução foram feitos. Segundo ele, desse total, 98,6% informaram não reconhecer o desconto. O restante, 1,4%, reconheceram o vínculo.

— Desses, 450 mil pessoas, ou 93,7%, utilizaram o canal Meu INSS — afirmou o presidente. — Pela central de telefone 135. foram 30,2 mil ligações.

A média de atendimento pelo 135 é de 240 mil atendimentos. Ou seja, um incremento de 13% nas ligações.

— Estão encaminhando para 41 entidades, para que em 15 dias úteis elas informem a comprovação de vinculou ou realizem o seu pagamento. Esse prazo não é para o cidadão requerer, é para entidade e associação juntar a documentação ou pagamento. Esse pagamento vai para folha do Tesouro e o INSS vai ressarcir em folha, na conta que recebe o benefício.

8 milhões de acessos

A estatal Dataprev informou que foram feitos 8 milhões de acessos no Meu INSS nesta quarta. Na área do desconto, foram 1,6 milhão de acessos.

— Beneficiários que não tiveram descontos nesse período, mas que hoje acessaram essa área, foram 700 mil — disse Assunção.

Ele reconheceu que houve instabilidades no sistema durante a manhã:

— Mesmo com a ampliação bastante significativa hoje tivemos alguns momentos de instabilidade pela manhã, conseguimos estabilizar o sistema na parte da tarde e temos a expectativa de ter um dia mais tranquilo na parte de amanhã e daqui por diante — afirmou.

Waller reforçou que a única forma de entrada desse pedido é pelo aplicativo do INSS, pela Central 135 ou o site da Previdência. Ele disse que, hoje, o atendimento nas agências corresponde a 2,1 milhões de pessoas por ano.

— Essas pessoas estão excluídas de fazer o pedido? Eu falo que a princípio não, por que, na sua grande maioria, essas são pessoas que têm que passar por uma perícia média presencial e por isso são chamadas à agências.

Segundo ele, o INSS está monitorando se será necessário abrir outros canais.

— Uma das coisas que o INSS se compromete com todos: nenhuma comunidade vai ser retirada desse procedimento. Esse pedido não tem prazo para ser feito, não é preciso ter correria à agências.

Nesta terça, o governo enviou notificações para todos os 9 milhões de segurados que sofreram descontos de associações em suas aposentadorias e benefícios. A notificação foi enviada pelo aplicativo da Previdência.

"Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não por meio do Meu INSS ou ligue 135", detalha a notificação enviada pelo INSS.

Ressarcimento

Os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos em seus benefícios foram informados nesta quarta-feira qual associação realizou, tanto pelo aplicativo Meu INSS e quanto pela Central de Atendimento, no telefone 135.

Com esses dados em mãos, o segurado poderá confirmar ou contestar o vínculo. Caso não tenha autorizado, será solicitada a devolução dos valores. As associações que forem contestadas terão 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a filiação, a autorização para desconto e a identidade do segurado.

Caso não tenha autorizado, poderá solicitar a devolução dos valores diretamente pelo aplicativo e pelo site do Meu INSS ou pelo telefone 135.

Não será preciso enviar documentos ou novos dados, apenas registrar que não reconhece o desconto apontado.