Inflação sobe 0,83% em maio e atinge 8,06% em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,83% em maio, após alta de 0,31% no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 9. Foi o maior resultado para um mês de maio desde 1996 (1,22%).

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

No acumulado de 12 meses até maio, o IPCA teve alta de 8,06%, contra alta 6,76% do mês anterior. e no acumulado nos meses deste ano, o índice que mede a inflação subiu 3,22%.

A inflação permanece acima do teto da meta do governo para a inflação no ano. O centro da meta é de 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,71 por cento em maio, acumulando em 12 meses alta de 7,93 por cento.

Os nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta no mês. O maior impacto e a maior variação vieram da habitação, que teve alta de 1,78%.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME

Mais informações em instantes.