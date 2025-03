Inflação ao consumidor da China fica negativa pela primeira vez em mais de um ano

A inflação ao consumidor na China voltou ao território negativo pela primeira vez em mais de um ano, sinalizando dificuldades na retomada econômica do país. Em fevereiro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) caiu 0,7% na comparação anual, após um aumento de 0,5% em janeiro, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas divulgados no domingo, 9.

O resultado veio abaixo das projeções de economistas consultados pela Reuters, que previam um recuo de 0,5%. Em relação ao mês anterior, a inflação também registrou uma leve contração de 0,2%, revertendo a alta de 0,7% observada em janeiro. A principal pressão sobre os preços veio da queda nos valores de alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, o que reflete a fraqueza da demanda interna.

O governo chinês estabeleceu uma meta de crescimento de cerca de 5% para 2025, mas especialistas avaliam que alcançar esse objetivo pode ser difícil. O consumo doméstico segue enfraquecido e as tensões comerciais com os Estados Unidos adicionam novos obstáculos ao desempenho da economia.

Outra mudança importante foi a revisão da meta de inflação anual, reduzida para aproximadamente 2% – o menor nível em mais de 20 anos, de acordo com o Asia Society Policy Institute. Em anos anteriores, a inflação-alvo girava em torno de 3% ou mais, mas agora o governo trata esse novo índice como um teto, e não um patamar a ser atingido.