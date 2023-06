Indústria cai em abril, com retração em alimentos, máquinas e veículos

Puxada pela baixa no setor de produtos alimentícios, a produção industrial do país brasileira recuou em abril. O setor recuou 0,6% após uma alta de 1% em março, quando interrompeu dois meses consecutivos de queda. Com o resultado, o setor continua patinando e se encontra 2% abaixo do nível pré-pandemia, observado em fevereiro de 2020.