Indústria de máquinas cresce 14,3% em março, diz associação

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou crescimento de 14,3% na receita líquida em março deste ano em relação ao mês de fevereiro, o que indica recuperação após queda contínua de vendas registrada a partir de setembro de 2021. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). "Um dos maiores responsáveis por esse crescimento foi o agronegócio, em franca expansão", diz José Velloso, presidente da Abimaq.

Há uma ressalva, no entanto. Apesar da recuperação do setor, na comparação com março de 2021 a receita líquida de vendas foi 6,8% menor, tendo totalizado 25 bilhões de reais.

Segundo a Abimaq, os números indicam redução da atividade industrial. O fenômeno é observado principalmente nos setores ligados ao consumo das famílias e continuam impactando negativamente os investimentos produtivos, de acordo com a entidade. As informações foram concedidas durante a Agrishow 2022, considerada a maior feira de agronegócio do país, realizada em Ribeirão Preto (SP).

As exportações tiveram crescimento de 5,9% em valores constantes e 36,6% em dólares correntes no primeiro trimestre. Além disso, os investimentos ligados aos setores agrícolas e de construção civil estão conseguindo manter o bom desempenho de 2021, segundo análise da Abimaq.

As exportações têm mantido tendência de alta. Em março, os fabricantes de máquinas e equipamentos exportaram 1.012 milhões de dólares, 15,4% a mais do que em fevereiro e 45,3% acima do patamar de março de 2021 (696 milhões de dólares). No primeiro trimestre, o setor acumulou alta de 36,6% nos embarques para o mercado externo. Os segmentos de máquinas para petróleo e energia renovável, ao lado de equipamentos agrícolas, vêm puxando a alta das exportações.