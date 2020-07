Índice diário de atividade do Itaú indica recuperação gradual da economia

Ao menos que uma nova onda de covid-19 faça as autoridades anunciarem regras mais duras de confinamento, o pior momento da pandemia para a atividade já ficou para trás.

Ao menos é o que mostra o índice diário de atividade do Itaú Unibanco, o Itaú Daily Activity Tracker (IDAT), que começou a monitorar a atividade em março, para suprir um déficit de informação que começou quando veio a covid-19.

Pela trajetória do indicador, feito a partir de uma ampla base da informações sobre os setores da economia, o fundo do poço para a atividade ocorreu no dia 28 de março, quando a quarentena também estava em sua fase mais rigorosa (veja no gráfico abaixo).

O índice começa em 100, vai a 86 na segunda quinzena do mês, despenca a 66 em abril, volta a subir em maio, indo a 73 e atinge 82 em junho. Vale notar que sua correlação com o nível de confinamento da população é grande.

“Claro que uma recuperação consistente depende de a gente não ter que voltar a adotar de forma generalizada medidas mais rigidas de isolamento. Esse risco existe, mas não é nosso cenário base, porque parece que estamos conseguindo, pelo menos no Centro-Sul, onde há cidades com grande concentração de pessoas e alta atividade, retomar a circulação sem sobrecarregar o setor de saúde”, diz Mario Mesquita.

Se no curto prazo o risco de o cenário base do banco não se concretizar é o avanço da doença, no médio e longo, a preocupação é com o endividamento do país.

“Uma característica dessa recessão é que é mais intensa do lado da produção do que da renda dosponível, pois desse lado está havendo a injeção de resursos, como o auxílio emergential, FGTS, etc, que fazem certa diferença. O risco que eu apresento do ponto de vista de atividade, é que não temos capacidade aparente fiscal de continuar pagando 600 reais por mês para um contigente grande da população por um periodo longo”, diz. “Mas vejo esse tema mais para o último trimestre do ano”.

Cada um no seu ritmo

Embora a recuperação seja geral, é heterogênea entre os setores: “alguns são mais resilientes do que outros”, diz Julia Gottlieb, economista do Itaú.

O economista ressalta ainda que o IDAT não tem relação de um para um com o PIB: “Não significa que se a atividade caiu 45% o PIB também recuou o mesmo tanto. A queda do indicador diário é de aproximadamente 0,4% em relação à variação do PIB”, diz.

O banco acredita que a economia deva recuar entre 10% e 11% no segundo trimestre do ano. Com os dados do trimestre apurados até esta quarta-feira, 2, essa contração já está em torno de 8,7%: “Pelo Idat, pode até ser que o resultado do peíodo não seja tão negativo quanto tínhamos estimado para o que deve ser o pior trimestre do ano”, diz Mesquita.

Por outro lado, pelo fato de o país ainda não ter superado de forma conclusiva a pandeia, não dá para descartar o risco de um novo avanço do vírus prejudicar a atividade. “Por conta desse risco, seguimos com a previsão de queda de 4,5% do ÌB d e 2020”, diz.