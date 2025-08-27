Economia

Macro em Pauta

Inadimplência das famílias no crédito livre sobe a 6,5% em julho, maior patamar em mais de 12 anos

BC afirma que parte do aumento está ligado a uma mudança na forma que as instituições financeiras reportam a dívida

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16h56.

Tudo sobreBanco Central
Saiba mais

A inadimplência das famílias no crédito com recursos livres aumentou de 6,3% para 6,5% de junho para julho, alcançando o maior patamar desde maio de 2013 (6,6%) — um recorde de mais de 12 anos —, mostram dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira.

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, parte do aumento está ligado a uma mudança na forma que as instituições financeiras reportam a inadimplência por meio de uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN).

— Se a pergunta é quanto é atribuído a uma tendência do mercado de crédito ou à resolução 4966, é uma composição das duas coisas, sem que eu consiga saber exatamente, a partir dos dados disponíveis qual é a proporção de cada uma delas.

Por modalidade de crédito, o maior aumento foi verificado no rotativo do cartão de crédito, cuja elevação foi de 3,0 pontos percentuais, de 57,5% para 60,5% - o maior nível da série histórica do BC, iniciada em 2011.

— O cartão rotativo é uma modalidade absolutamente emergencial, que deve ser evitada pelos clientes sempre que possível, porque são operações de curtíssimo prazo, com taxas de juros especialmente elevadas. Agora, em julho, chegaram a 446,6%. Tem se mantido nesse mesmo nível há bastante tempo.

Em relação ao rotativo, Rocha ainda informou que quatro instituições financeiras reportaram cobrança de juros superior ao permitido pela lei. Desde o início de 2024, os juros e encargos só podem chegar ao mesmo valor da dívida original. A regra foi estabelecida para tentar conter os juros cobrados na modalidade, que são muito maiores do que a Selic - taxa básica de juros - que hoje está em 15% ao ano. As instituições foram Via Certa Financiadora, Banco XP, Sicoob e Banco Rendimento.

— Isso é uma evidência possível de infração da lei — disse Rocha. — O BC está acompanhando os casos que indicam percentual acima do permitido em lei, orientando envio correto das informações. Instituições com cobranças indevidas estão sujeitas a ações de supervisão e ações cabíveis.

A dificuldade do pagamento das dívidas também se verificou em outros recortes do crédito em julho, para além das famílias. Juntando as operações das famílias e empresas com recursos livres, a inadimplência subiu de 5,0% para 5,2%, nível mais elevado desde novembro de 2017. No crédito total (livre e direcionado), a inadimplência foi de 3,8%, maior patamar desde maio de 2017.

O saldo da carteira de crédito em julho subiu 0,4% - 0,2% no crédito livre e 0,7% no direcionado. Para o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, avalia que os resultados de julho mostram a continuidade do movimento de desaceleração do crescimento do crédito.

— Temos visto uma desaceleração do crescimento do crédito, mas certamente não é igual para todas as modalidades.

Consignado privado

Rocha destacou que o consignado privado está em uma tendência diferente do restante do mercado de crédito devido à reformulação pelo governo federal, que ampliou o público-alvo da modalidade com desconto em folha. Em julho, o consignado privado alcançou o maior saldo da série histórica do BC, de R$ 49,7 bilhões.

Em relação aos juros na modalidade, o chefe de departamento destacou que houve uma leve redução em julho, mas dentro do padrão mais alto do novo modelo de consignado privado. Antes da reformulação, em fevereiro, o juro médio era de 40,9% ao ano, enquanto, em julho, foi de 55,5%, contra 56,3% em junho.

Acompanhe tudo sobre:InadimplênciaCrédito consignadoBanco Central

Mais de Economia

'Taxa de juros deve permanecer elevada por longo prolongado', afirma Galípolo

Haddad diz que isenção do IR deve ir a plenário após reunião de líderes da Câmara e Fazenda

Carne e arroz estão mais baratos, mas até quando vai a queda do preço dos alimentos?

Brasil cria 129,8 mil empregos formais em julho; queda de 32% em relação ao mesmo mês de 2024

Mais na Exame

Economia

'Taxa de juros deve permanecer elevada por longo prolongado', afirma Galípolo

Mundo

Presidente do Panamá viaja ao Brasil em busca de investimentos

Negócios

Em Curitiba, Sebrae destaca a expansão do empreendedorismo feminino no Paraná

Carreira

A fuga dos ‘workaholics’: quando a vida pede mais do que um crachá