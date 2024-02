Impostômetro: brasileiros já pagaram R$ 500 bilhões de impostos em 2024, 9 dias antes do que em 2023

O painel Impostômetro, que mede o valor pago pelos brasileiros em tributos às esferas federal, estadual e municipal, alcançou nesta quarta-feira, 14, R$ 500 bilhões em impostos pagos desde o início de 2024, aumento de 16,4% em comparação com 2023.

Este ano, o montante foi registrado com nove dias de antecedência, comparado com 2022. No ano passado, o valor chegou ao montante em 23 de fevereiro.

De acordo com o Impostômetro, foram destinados R$ 331,6 bilhões à União, R$ 137,3 bilhões para o estado e R$ 31,1 bilhões para o município, totalizando meio trilhão. A marca corresponde aos valores de impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. No mesmo período de 2023, a marca alcançada foi de R$ 429,6 bilhões, sendo R$ 285 bilhões à esfera federal, R$ 117,9 bilhões para a esfera estadual e R$ 26,7 bilhões referentes à esfera municipal.

Segundo o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, o resultado ressalta a elevação da inflação nos preços dos bens, em um ambiente onde o sistema tributário penaliza consideravelmente o consumo, quanto do aumento mais substancial da atividade econômica".

Gamboa projeta que em 2024 o Brasil deve ter um crescimento da arrecadação mais moderado. "Ao considerar as estimativas para 2024, esperamos um crescimento da arrecadação mais moderado, em torno de 3,0%, devido à perspectiva de uma expansão econômica menos acentuada e uma inflação mais contida", disse.

Confira na tabela abaixo a data que o Impostômetro registrou R$ 500 bilhões:

Ano Data 2019 09 de março 2020 26 de março 2021 07 de março 2022 27 de fevereiro 2023 23 de fevereiro

O que é o Impostômetro?

O Impostômetro é um painel que foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista.

O Impostômetro estima quanto de impostos, taxas, contribuições e multas que os brasileiros pagam à União, os estados e os municípios. Ele calcula automaticamente os dados utilizados pela Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As receitas dos estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), das Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas por meio dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios, que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, dos Tribunais de Contas dos Estados.

Somados, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), imposto sobre serviços (ISS), o Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PIS/Confins), imposto sobre produtos industrializados (IPI) e o imposto de importação (II) representam a maior fatia de arrecadação para os cofres públicos. Vale destacar também como representativo para os cofres públicos o montante pago pela população e pelas empresas em imposto de renda (IR).

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). É possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.