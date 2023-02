Ida a G20 prepara terreno para que Brasil assuma presidência do grupo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a ida à reunião dos ministros de Finanças do G20 na Índia na semana que vem "prepara o terreno" para que o Brasil assuma a presidência do grupo. A presidência rotativo do grupo passa para o Brasil em 1º de dezembro e o ministro viaja na próxima terça-feira, 21, para Bangalore para participar da reunião.

"Na minha primeira reunião com o G20, vou apresentar os planos do governo Lula para integração mundial. A economia ficou muito isolada, acho que o mundo está celebrando o fato de que o Brasil voltou à mesa de negociação em busca de democracia, paz, combate à fome, prosperidade e justiça social", destacou Haddad.

Segundo o ministro, o Brasil estava isolado dos Estados Unidos, Europa, Ásia e até da América do Sul. Haddad ainda argumentou que o Lula é uma autoridade mundial e muito respeitada por seus dois primeiros mandatos. "Por isso que sua liderança é muito importante para integrar assuntos de interesse nacional e internacional com a presidência do G20. Muito saudável que nós participemos dessa reunião preparatória, para no segundo semestre o presidente Lula assumir a presidência do G20."