IBGE divulga taxa de desemprego nesta sexta-feira; saiba o que esperar

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pelo IBGE, será divulgada nesta sexta-feira, 28, e vai revelar a taxa de desemprego do Brasil no trimestre encerrado em junho. A projeção do mercado financeiro é que a taxa fique em 8,2%, queda de 1% em relação ao trimestre anterior.

Além de mostrar o número de desocupados, a pesquisa também revela a quantidade da população ocupada, desalentados -- – pessoas que desistiram de procurar emprego porque não tem esperanças de que irão encontrar --, taxa de informalidade e renda media real.

No trimestre encerrado em maio de 2023, a taxa de desemprego ficou em 8,3%, com 8,9 milhões de pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O dado apontou uma queda de 3% em relação ao trimestre anterior e -15,9% se comparado ao mesmo período de 2022. Foi o menor taxa para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando ficou em 8,3%.

Em maio, o número de pessoas ocupadas foi de 98,4 milhões e mostrou estabilidade na comparação trimestral e cresceu 0,9% no ano.

Qual a diferença dos dados do Caged e da PNAD

Os dados do Caged consideram somente os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem os trabalhadores informais. Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad), mostram toda a força de trabalho do país, seja formal ou informal, além do número de desalentados. Por conta disso, os resultados não são comparáveis.