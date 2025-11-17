Iberia inaugura em janeiro voo direto entre Fortaleza e Madri

A companhia aérea espanhola Iberia anunciou uma nova rota que, a partir de 19 de janeiro, vai ligar Fortaleza e Madri de forma direta e com uma frequência semanal de três voos.

A rota será operada com aviões Airbus A321XLR com capacidade para 182 passageiros e faz parte da aposta da Iberia para aumentar de forma estratégica sua presença no Brasil, que se tornou o principal mercado da companhia na América Latina e também o de maior crescimento dentro da rede de longo alcance da companhia em nível global.

"No Brasil, através da primeira rota ao Rio, estamos há 75 anos, então há um movimento natural, cultural e histórico (...) Vemos que a demanda existe e estamos apostando nisso", destacou em entrevista à EFE o diretor de operações da companhia espanhola, Ramiro Sequeira.

Crescimento recorde

A Iberia, que conecta mais de 140 destinos em 48 países, vai superar até o final deste ano os 590 mil assentos oferecidos em rotas entre Brasil e Espanha, o que representa um crescimento recorde de 27% em relação a 2024.

Para 2026, a companhia prevê um aumento de 25% no primeiro semestre, alcançando 365 mil lugares entre janeiro e junho.

De acordo com a Iberia, 80% deste crescimento responde à incorporação das duas novas rotas: a partir de Recife, que será operada a partir de dezembro, e de Fortaleza.

Com elas, também será duplicada a oferta de destinos da Iberia no Brasil, onde já opera 14 voos semanais a partir de São Paulo e cinco a partir do Rio de Janeiro.

Sequeira frisou que o crescimento global que a Iberia mira com seu plano estratégico, que prevê um investimento de cerca de 6 bilhões de euros entre 2025 e 2030 para "alcançar seu potencial máximo", seguramente resultará de manter a aposta na América Latina e no Brasil, onde ainda vê espaço para uma consolidação maior.

Fortaleza mais perto da Europa

Por sua vez, o secretário executivo de Turismo do Ceará, Gustavo Montenegro, ressaltou à EFE a importância da nova rota para o crescimento do setor no estado, que espera atrair mais visitantes espanhóis e também de países próximos, como Portugal ou Itália.

"O Ceará é o ponto mais próximo da Europa no Brasil. Por isso, a conectividade do estado com o continente europeu, graças à sua localização geográfica, é um fator primordial para que possamos atrair estes visitantes, tanto do turismo de lazer, que é um dos principais atrativos do estado, como também do turismo de negócios", afirmou.

Entre janeiro e setembro de 2025, o setor gerou receitas de R$ 10,7 bilhões para o estado, que registrou 2,7 milhões de visitantes, em especial franceses (17,1%), portugueses (16,7%) e argentinos (14,1%), enquanto os espanhóis figuraram na sétima posição (4,3%).

O secretário também afirmou que, entre janeiro e setembro, 338.196 passageiros de voos internacionais passaram pelo aeroporto da capital cearense, que, nesta categoria, foi o terceiro em número de passageiros no Nordeste, atrás dos de Salvador e Recife.

Para Montenegro, a nova rota da Iberia será fundamental para que Fortaleza possa incrementar estes números em 2026 e, talvez, conseguir assumir a liderança como um hub de conectividade aérea internacional na região.

"As perspectivas são tão boas que a Iberia já considera a possibilidade de incrementar a frequência para cinco voos semanais em abril", revelou Montenegro.

"O Ceará tem uma rica e forte gama cultural e religiosa que queremos mostrar cada vez mais ao resto do mundo, e especialmente, com esta conexão da Iberia, a toda a Europa", concluiu.