IBC-Br: prévia do PIB recua 2% em maio, maior queda desde março de 2021

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou queda de 2% em maio.

Em abril, a prévia do PIB tinha indicado um crescimento de 0,56% na economia. De janeiro a maio de 2023, houve avanço acumulado de 3,61%, conforme os dados sem ajuste sazonal.

Essa é a maior queda do IBC-Br desde março de 2021, quando foi registrada uma queda de 3,6% . O Banco Central divulga apenas os dados, sem indicar o motivo.

No mês de fevereiro e no mês de abril houve alta acima do esperado no indicador - o que estimulou projeções com viés de alta para o crescimento da economia no ano.