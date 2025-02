O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 25, o governo trabalha para arrumar as contas públicas sem que esse custo recaia sobre os mais pobres. Segundo ele, o desafio da equipe econômica é grande e parte dele passa por combater o patrimonialismo de grupos privilegiados que ainda possuem diversos benefícios tributários.

Na avaliação de Haddad, esse ajuste nas contas públicas deve ser calibrado para evitar uma desaceleração que reduza significativamente o crescimento econômico.

"Não acredito que o Barsil, sem crescimento, vai conseguir operar esse milagre que é fazer esse ajuste. E não vejo cresciemtno se a gente bombardear o andar de baixo. Penso que é um receituário que deveria fazer sentido para mais gente combatentto previlégios", disse o ministro, durante participação no CEO Conference, evento organizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Agenda fiscal não pode perder ímpeto

A mudança nas presidências do Senado e da Câmara não deve afetar a agenda fiscal do governo, afirmou Haddad. segundo ele, tanto o senador Davi Alcolumbre (União Brasil - AP) quando o deputado Hugo Motta (Republicanos - PB) já sinalizaram que apoiarão o debate para reequilibrar os gastos públicos.

"Entendo que se recuperarmos os numeros pré-crise de 2015 e chegarmos em um patmar de receita de 19% e de despesa de 18%, eu acredito que teremos um horizonte de sustentabilidade", disse.

Tensões no Brasil e no mundo

Haddad também avaliou que o momento no Brasil e mundo é de maior tensão do que em outros períodos. egundo o ministro o mercado está mais "tenso" e as pessoas estão com o "dedo no gatilho".

"O mercado está mais tenso do que em outros tempos. As pessoas estão mais com o dedo no gatilho para se proteger, para especular, dentro das regras do jogo. A situação é mais tensa. E eu penso que o contexto geopolítoco é muito desafiador. Quando você vê uma turbulência na economia americana e falta de previsibilidade sobre o que as autoridades norte-amercianas vao fazer, todos ficam tensos", disse.

Diante da turbulência global, Haddad afirmou que tem dedicado parte do tempo para conversar com autoridades de outros países para entender os efeitos nas economias emergentes.

"Rara a semana que não converso com uma autoridade de outro país. Converso com nossos pares como o México, Colômbia, China, Oriente Médio. No Oriente Médio há uma pressão enorme dos Estados Unidos para baixar o preço do petroleo, na marra. Isso vai comprometer investimentos, creciscimento que tinham planejado até 20230", disse.

Segundo Haddad, a situação externa é desafiadora e é preciso sereniadde nos momentos de maior turbulência.