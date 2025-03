Haddad sobre isenção do IR: 'professora vai quase ganhar um 14º salário porque vai pagar menos'

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta quinta-feira, 20, que a intenção do governo com a atualização da tabela do imposto de renda é fazer 'justiça tributária'. "Você simplesmente troca de mão. Cobra de quem não paga e isenta quem está pagando além da conta. Um bombeiro, uma professora, uma enfermeira, vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase um salário mensal", disse o Haddad em entrevista ao programa Bom dia Ministro.

Haddad afirmou que é a primeira vez que se faz isso no Brasil. O chefe da Fazenda lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer a mesma proposta, mas que ela não foi para frente na época de seu governo.

Para o ministro, a atualização da tabela de imposto de renda "é uma das coisas mais tranquilas e justas que alguém poderia fazer". "Estamos pegando as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano que hoje não pagam imposto".