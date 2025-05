Haddad se reúne nesta quarta com Motta e Alcolumbre para tratar do decreto que aumenta o IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir na noite desta quarta-feira com os presidentes Hugo Motta (Câmara dos Deputados) e Davi Alcolumbre (Senado) para discutir sobre o decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O governo tenta costurar um acordo para evitar a derrubada da medida no Congresso Nacional.

O encontro está previsto para acontecer às 20h, na residência oficial do Senado, em Brasília. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann também vai participar da reunião.

Parlamentares da oposição e entidades empresariais pressionam Motta a pautar a votação de um decreto legislativo para anular a medida que eleva o imposto, anunciada pelo Ministério da Fazenda na semana passada.

O objetivo do governo com a reunião desta quarta é chegar a um acordo para evitar que este decreto seja colocado em votação.

Como mostrou o GLOBO, diante dessa possibilidade, o governo tem a ampliação do congelamento de emendas parlamentares como principal trunfo na negociação para manter o decreto.

Integrantes do Ministério da Fazenda têm dito a parlamentares que uma eventual derrubada desse decreto iria elevar o congelamento de gastos do governo, anunciado em R$ 31,3 bilhões na semana passada. Esse total levou a uma restrição de R$ 7,8 bilhões em emendas parlamentares para ajudar no cumprimento de regras fiscais.

O governo também avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o ato seja derrubado.