Haddad se reúne com Pacheco para discutir a reforma tributária no Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta terça-feira, 11, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para discutir a tramitação da reforma tributária no Senado.

Além de articular pela celeridade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos na semana passada, Haddad irá antecipar as conversas sobre a segunda parte da reforma, que irá focar em mudanças no impostos de renda e heranças.

“Nós temos que concluir a tramitação da PEC no Senado, mas nós não vamos aguardar o final da tramitação para mandar para o Senado a segunda fase da reforma”, disse Haddad em entrevista ao podcast O Assunto, do G1.

Ele disse que planeja que a nova fase da tributária tramite no Congresso ao mesmo tempo que o projeto do Orçamento. “Do mesmo jeito que marco fiscal e PEC andaram juntos, o Orçamento terá de andar junto com a segunda fase. Para garantir as metas do marco fiscal, preciso que o Congresso aprecie essa segunda etapa junto com a peça orçamentária, que terá como pressuposto a aprovação dessas medidas pelo Congresso. Caso contrário, haverá restrição na peça orçamentária”, disse.

O ministro argumentou que o objetivo dos projetos é promover crescimento econômico e não aumentar impostos. “Nosso objetivo não é aumentar imposto, é melhorar a economia, porque o crescimento econômico é que tem que gerar uma maior arrecadação e não criação de tributo e aumento de alíquota", explicou.

No Senado, a PEC da reforma tributária deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Senadores garantem que a análise da matéria terá até 90 dias. Alterações feitas pela Câmara dos Deputados no dia da aprovação do projeto estão na mira do Senado.

Conheça os principais pontos da reforma tributária

O que é a reforma tributária

O objetivo da Reforma Tributária é simplificar o sistema de impostos no Brasil. Mas, como o país tem uma dívida pública elevada, precisa manter gastos sociais – como em Saúde, Educação e transferência de renda – e retomar investimentos em obras de infraestrutura, não há espaço, na avaliação do governo e dos parlamentares, para reduzir a carga tributária brasileira. Qual foi o resultado da votação da reforma tributária? No segundo turno, a PEC foi aprovada por 375 votos a favor e 113 contra e três abstenções. na primeira sessão de votos, foram 382 votos a favor e 118 votos contra. O que acontece agora com a reforma tributária? O texto será encaminhado para o Senado. O que vai mudar com a reforma tributária?