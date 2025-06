Haddad prevê arrecadação de cerca de R$ 20 bilhões em 2025 com pacote fiscal enviado ao Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o pacote de medidas publicado nesta quarta como alternativa ao aumento de IOF deve gerar pouco menos de R$ 20 bilhões em arrecadação extra para o governo neste ano.

"Por exigência da lei eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas atende a meta fiscal desse ano [...] essa questão deve gerar pouco menos de R$ 20 bilhões", disse o ministro à jornalistas no Ministério da Fazenda.

O governo publicou na noite desta quarta a MP que estabelece uma série de mudanças na tributação de aplicações financeiras, além de elevar a taxação de alguns tipos de empresas.

A MP, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), foi formulada como alternativa ao decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), rechaçado pelo Congresso, que também foi substituído nesta quarta. O recuo em parte do decreto também foi publicado no DOU.

Segundo Haddad, a previsão de arrecadação total com a MP é de reduzir em 5% dos R$ 8 bilhões em gastos tributários atualmente (gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário com a concessão de isenções fiscais e desonerações).