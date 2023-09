Haddad participa de eventos em Nova York nesta segunda para apresentar agenda de transição ecológica

Após se reunir com empresários no domingo,17, e participar de um jantar organizado pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) em homenagem ou presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inicia uma série de compromissos em Nova York nesta segunda-feira, 18.

Pela manhã, o ministro participará de outro evento organizado pela Fiesp e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na Bolsa de Nova York. Ele palestrará sobre a transformação ecológica e terá a companhia da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, no debate.

Na tarde de segunda, Haddad participará de um evento organizado pela The Nature Conservancy, também sobre a transformação ecológica. Além dele, participarão do encontro o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Expectativa de reunião com John Kerry

Antes desse evento, Haddad pode se reunir com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry. Entretanto, está agenda ainda não está confirmada. Em seguida, Haddad palestrará sobre a transição ecológica na Universidade de Columbia.

Como mostrou a EXAME, Haddad apresentará a agenda de transição ecológica brasileira para investidores, empresários, ambientalistas, acadêmicos e estudantes. Após a participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suiça, essa será a primeira rodada internacional de apresentação do projeto petista para a agenda de sustentabilidade.