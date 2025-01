Haddad: Lula irá vetar medidas com impacto nas contas públicas em projeto de dívida dos estados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá vetar todas as propostas que causem impacto primário no projeto de renegociação da dívida dos estados. A proposta foi aprovada no final de 2024 pelo Congresso Nacional. Impacto primário, segundo Haddad, refere-se a medidas que resultem em queda de receitas ou aumento de despesas do governo federal, diretamente ligadas ao fluxo de caixa, e não apenas ao gerenciamento da dívida.

“Tudo no projeto que tiver impacto primário será vetado”, disse o ministro.

Discussões sobre sanção do projeto

Na manhã desta quinta-feira, 9, Haddad se reuniu com Lula para tratar da sanção do projeto de lei. O presidente tem até o dia 13 de janeiro para decidir sobre a nova legislação.

“O Senado fez um projeto próprio, que não era da Fazenda, e o presidente está informado das diferenças entre o que tínhamos proposto e o que foi aprovado. Tem o impacto sobre as finanças estaduais e federais”, explicou Haddad.

Apesar disso, o ministro não soube precisar o impacto financeiro das emendas aprovadas pelo Congresso.

Haddad também comentou a fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de taxar em 100% os países que abandonarem o dólar. O ministro pediu cautela sobre esse tipo de declaração.

“Às vezes, uma pessoa faz uma declaração e não é bem aquilo que ela vai decidir. Trump vai tomar posse, vai tomar medidas efetivas e só vamos nos posicionar quando as decisões forem efetivamente tomadas”, afirmou.