Haddad entra de férias em semana decisiva para projeto que altera o IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entra de férias na segunda-feira, até o dia 22 de junho. Durante o período, será substituído pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que assume em meio à votação da urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A princípio previstas para 11 a 20 de julho, as férias foram antecipadas para respeitar regras do sistema de banco de horas do governo.

O ministro teria 28 dias de férias neste ano, mas teve que cancelar os dias de folga que estavam programados entre 2 e 21 de janeiro, para discutir o atraso no Orçamento de 2025, que ainda não havia sido aprovado pelo Congresso Nacional.

Votação de urgência