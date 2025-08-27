Haddad diz que isenção do IR deve ir a plenário após reunião de líderes da Câmara e Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), irá reunir os líderes da Casa para discutir o projeto que eleva a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O texto está em discussão na Câmara.

— Ele (Motta) ficou de marcar uma reunião com a Fazenda e com líderes na semana que vem. Eu senti firmeza, senti que estamos bem e os dados são muito robustos — disse o ministro a jornalistas após se reunir com o presidente da Câmara.

A proposta prevê, entre outros pontos, a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês e a aplicação de uma alíquota sobre os chamados "super-ricos", aqueles que têm rendimentos mensais acima de R$ 100 mil.

Além do IR, a reunião também tratou de pautas como a proteção a acionistas minoritários, a modernização da Lei de Falências, inteligência artificial e medidas para atrair investimentos e melhorar o ambiente de negócios no país.