Haddad diz que harmonia entre Poderes é saída para volta do grau de investimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 26, que a elevação da nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, é fruto da harmonia entre os três Poderes da República e é a saída para que o país volte a ter grau de investimento.

“A chamada crise econômica é um desdobramento de uma crise de natureza política. Se acertamos o passo na política, no diálogo e na construção nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal”, disse.

Segundo Haddad, não faz sentido o país deixar de ter grau de investimento. Ele afirmou que após seis meses de trabalho foi possível mostrar ao mundo que o Brasil é o país das oportunidades, da geração de bem-estar, de emprego e renda.

“Tenho certeza que esse caminho vai ser seguido. Não posso deixar de salientar que temos tido grande apoio do Congresso, na pessoa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente, do Rodrigo Pacheco. Quero agradecer de público a atuação do deputado Baleia Rossi, autor da PEC 45, que a da reforma tributária. Também no Senado, o trabalho do senador Davi Alcolumbre, que foi signatário da PEC 110”, afirmou.

Haddad ainda declarou que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) se dedicará a tarefa de lapidar o texto da reforma tributária e que o governo enviará, junto com a proposta de orçamento de 2024, uma série de medidas que garantirão a segurança orçamentária do próximo ano.

“São medidas saneadoras que recuperam a base fiscal do estado perdida ao longo dos últimos anos. Isso é fundamental para que esses resultados continuem acontecendo. Temos tudo para vencer esse jogo, mas tem muito trabalho pela frente, no segundo semestre e no ano que vem para regulamentar o que for aprovado neste ano”, disse.