Haddad diz que governo irá se manifestar sobre tarifas de Trump após 'decisões concretas'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo só irá se manifestar sobre as tarifas de 25% sobre aço e alumínio, anunciadas por Donald Trump, ontem, 9, quando elas se tornarem "decisões concretas". O presidente americano disse que anunciaria nesta segunda o início da aplicação de taxas.

"O governo tomou uma decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas. Não em anúncios que podem ser mal interpretados e revistos. O governo vai aguardar a decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. Vamos aguardar a orientação do presidente da República depois de as medidas serem efetivamente apresentadas", disse o ministro a jornalistas, na manhã desta segunda-feira, 10.

A conversa de Haddad com a imprensa ocorreu após sua reunião com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, sobre o financiamento do programa Pé-de-Meia. O programa, uma das principais iniciativas sociais do governo Lula, enfrenta risco de paralisação devido à decisão do TCU de restringir o uso de recursos provenientes do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) para financiá-lo.

Reciprocidade

No início da semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado por jornalistas durante entrevista a rádios de Belo Horizonte (MG) sobre o "tarifaço" de Trump e a possibilidade das medidas atingirem o Brasil.

"Se ele [Donald Trump] ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade e taxar eles também. Isso é simples e muito democrático".