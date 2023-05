Haddad diz que Fazenda vai revisar PIB para crescimento de 1,9%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, em São Paulo, que a Fazenda vai revisar as projeções de crescimento do PIB para 1,9% e da inflação medida pelo IPCA para 5,6% neste ano, devido a um resultado positivo do primeiro trimestre. Pelo último Focus, de 5 de maio, a projeção de IPCA para 2023 era de 6,02% e o crescimento do PIB era de 1%.

"O relator (do marco fiscal) deputado (Claudio) Cajado (PP-BA) foi uma pessoa muito habilidosa em construir essa expressiva votação na Câmara e esperamos que até a semana que vem a gente tenha a tranquilidade de dar um suporte técnico para a Câmara", disse Haddad. "O suporte será dado com as contas que precisarem ser feitas em relação às dúvidas de parlamentares sobre a inclusão de despesas no teto de gastos, na questão da diferença entre inflação projetada ou apurada no final do ano... esses pequenos detalhes que foram alterados no relatório", acrescentou o ministro.

Aprovação do novo arcabouço fiscal é vitória do governo

Em agenda no escritório do Ministério da Fazenda na Avenida Paulista, o ministro afirmou ainda que a aprovação do regime de urgência do novo arcabouço fiscal no Congresso é uma vitória do governo e que, pelas projeções da pasta, em qualquer cenário o crescimento de despesas do governo seria inferior a 50% da alta de receita até 2024. Haddad disse, ainda, que pelas projeções da pasta, haveria espaço para uma redução maior do preço da gasolina pelas regras do PPI.