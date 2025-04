Haddad diz que deve se reunir com secretário do Tesouro dos EUA nos próximos dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que deve se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo Haddad, o secretário americano manifestou a intenção de realizar o encontro nos próximos dias.

A reunião, no entanto, não deve ocorrer presencialmente na viagem aos EUA em que Haddad vai embarcar nesta sexta-feira.

— Já recebi retorno do secretário de Estado, de que ele está disponível para um encontro. Recebi hoje. O que pode ser até virtual, não necessariamente presencial. Mas eu recebi o retorno de que ele tem interesse em iniciar um diálogo com o Brasil, ele pessoalmente — disse a jornalistas no Ministério da Fazenda.

Questionado se deve tratar sobre o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, Haddad reiterou que a relação comercial é conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

— Podemos até falar, mas aí quem conduz a negociação de tarifa nesse momento é o vice-presidente [Geraldo Alckmin].

Viagem

Haddad embarca nesta sexta para compromissos na Califórnia, nos Estados Unidos. A viagem tem como objetivo apresentar o novo plano nacional de datacenters e fortalecer a atração de investimentos em tecnologia no Brasil.

Na agenda, Haddad participa da conferência Milken Institute e terá reuniões com líderes do setor de tecnologia. O ministro também vai apresentar a estratégia brasileira para inovação e expansão da infraestrutura digital em encontros com empresários no Vale do Silício.

Além da pauta de tecnologia, Haddad deve discutir temas como financiamento climático e desenvolvimento sustentável em conversas com investidores internacionais. Depois dos compromissos nos EUA, o ministro seguirá para a Cidade do México para encontros com autoridades locais.