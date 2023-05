Haddad diz que deve se reunir com Cajado hoje para tratar de arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve se reunir com o relator do arcabouço fiscal, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), ainda nesta segunda-feira, 22. "A gente deve se reunir, sim. Ele está resolvendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda", explicou Haddad, no período da manhã, ao chegar ao ministério.

Elogio a Cajado

Ele voltou a elogiar Cajado, que apontou ser uma pessoa do diálogo, que tem escutado muitas opiniões e que quer acertar. Segundo Haddad, o encontro deve ser no final do dia, porque Cajado está em deslocamento para Brasília. "Coloquei a nossa equipe à disposição dele", disse.

Cajado apresentou o relatório do arcabouço fiscal na última semana, e os deputados votaram e aprovaram o requerimento de urgência para a votação.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que colocará o tema em votação nesta terça ou quarta-feira.