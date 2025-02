Haddad diz que consignado privado pelo eSocial terá juro "menos da metade" do que se paga hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 21, ao portal ICL Notícias, que grandes mudanças devem ser anunciadas os próximos dias a respeito do crédito consignado privado.

"O consignado vai no eSocial. Não importa onde a pessoa esteja empregada,você vai fazer o desconto do empréstimo dela com juro muito menor, menos da metade do que você paga hoje", falou.

Preocupado com a inadimplência

Haddad mostrou preocupação com o risco de inadimplência hoje."Quem consegue pagar um empréstimo de 5,5% ao mês? Agora, quando faz uma garantia que é o consignado privado e dá ao celetista o mesmo direito que um aposentado ou servidor público, esse juro cai pela metade", argumentou.

O ministro da Fazenda disse que esse novo tipo de empréstimo é algo inédito que pode alavancar o PIB. "Mais do que alavancar o PIB, estou falando de uma questão estrutural, não estou falando da Selic que momentaneamente está alta para combater um surto que ninguém deseja de descontrole inflacionário. Faz parte do jogo usar a taxa de juros para controlar a inflação e fazer", explicou.