Haddad concede coletiva nesta segunda após fala de Lula sobre déficit de 2024; acompanhe ao vivo

O Ministério da Fazenda convocou nesta segunda-feira, 30, uma entrevista coletiva com o ministro Fernando Haddad para às 10h30. O aviso de pauta foi feito após Haddad avisar que falaria com os jornalistas, quando chegou à sede da Pasta pela manhã.

Haddad se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta manhã. O tema oficial do encontro é o Marco de Garantias. Mas os dois podem tratar também sobre as indicações para a diretoria do Banco Central, que pode ser anunciadas nos próximos dias. O mercado também espera que o ministro fale com a imprensa sobre a afirmação de Lula sobre não precisar cumprir a meta fiscal neutra em 2024 gerou muitos ruídos no mercado.

O principal temor dos gestores de recursos e de integrantes do Ministério da Fazenda é de que o governo abandone a responsabilidade fiscal, o que teria potencial para agravar a crise econômica. O aumento da percepção de risco pode, inclusive, frear o processo de redução de juros promovido pelo Banco Central (BC).

O BC tem sinalizado claramente que o tamanho da queda de juros depende do avanço “da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária”.

Além disso, a EXAME apurou que auxiliares do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificaram as afirmações como “precipitadas” e “equivocadas”, especialmente em um momento em que a pauta de medidas para aumentar a arrecadação voltou a andar na Câmara dos Deputados.

Acompanhe a coletiva de Haddad ao vivo