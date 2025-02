Haddad apresenta prioridades na área econômica ao Senado; Alcolumbre defendeu atuação conjunta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) se reuniram nesta terça-feira, 11, na Residência Oficial da Casa, para discutir as prioridades da pasta em 2025.

Alcolumbre defendeu uma atuação conjunta para impulsionar a agenda econômica do país e pediu que os parlamentares deixem as diferenças políticas de lado.

“Vamos deixar as divergências de lado e, com esse espírito, estamos aqui para fazer a diferença enquanto Parlamento na agenda do Brasil, mas principalmente dos brasileiros”, afirmou Alcolumbre, destacando a necessidade de cooperação entre Senado, Câmara e governo federal.

Diálogo entre os Poderes

O presidente do Senado disse que os ministros conversaram sobre a agenda proposta pelo governo e lembrou que Haddad já tratou do tema com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Eu tenho certeza que essa relação de pacificação entre a Câmara e o Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos, pois teremos um Legislativo forte e unido [...] e tenho certeza que a recíproca é verdadeira do lado do governo para com o Poder Legislativo”, disse.

Alcolumbre também se colocou como interlocutor entre os Poderes para facilitar a comunicação.

“Esse é apenas o primeiro encontro de muitos que teremos para conversarmos sobre o futuro do Brasil sem aspecto ideológico, político ou partidário. [Que a gente possa buscar a partir dessas reuniões as nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em prol do Brasil e dos brasileiros]”, afirmou.

Prioridades econômicas para 2025

Haddad ressaltou que, se o Brasil não crescer de forma sólida e sustentável, “tudo fica mais difícil”.

“Eu creio que vamos ter um ano muito produtivo do ponto de vista do Legislativo. As duas Casas estão unidas em prol de projetos bons para o Brasil e com os projetos amadurecidos para tramitarem”, afirmou o ministro.

Entre as prioridades do governo para 2025, estão:

Conclusão da regulamentação da Reforma Tributária

Taxação das big techs

Ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil

Além de Haddad, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Simone Tebet (Planejamento) também participaram da reunião.

“O governo do presidente Lula é um governo que foi eleito pelo povo brasileiro e o Parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Legislativo”, destacou Alcolumbre.

Orçamento de 2025 e pressão dos governadores

O adiamento da votação do Orçamento de 2025 para março tem freado o avanço de outras propostas econômicas do Executivo. Com isso, Haddad trabalha para evitar que a pauta econômica seja enfraquecida no Congresso.

Na semana passada, ele se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para discutir o andamento de projetos estratégicos para a economia. Durante o encontro, apresentou 25 iniciativas, das quais 15 ainda aguardam aprovação do Legislativo.

Outro tema em debate é a questão dos vetos ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), que os governadores de estados endividados querem derrubar. Eles defendem a utilização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) para reduzir a dívida estadual e buscam isentar estados em calamidade pública, como o Rio Grande do Sul, do cumprimento do teto de gastos enquanto perdurar a crise.

Governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm pressionado Alcolumbre e Motta para que o tema seja pautado.