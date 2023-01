Haddad deve anunciar pacote econômico para reduzir rombo nas contas públicas

O ministro da Fazenda Fernando Haddad deve lançar nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas para reduzir o rombo nas contas públicas brasileiras. O anúncio está marcado para as 14h30 no Palácio do Planalto. O evento deve ter a presença do presidente Lula, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Simone Tebet (Planejamento).

São esperadas mudanças como a volta do voto de desempate a favor da Fazenda no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), a aceleração da análise dos processos no Carf, e a revogação de reduções de impostos como o PIS/Cofins sobre receita financeira de grandes empresas, que foi reduzido no ano passado.

De acordo com fontes, devem ser anunciadas quatro medidas provisórias (MPs) e dois decretos, além de portarias. Podem ser adotadas ainda medidas relacionadas ao ICMS, que estão em discussão.

A expectativa é de que o impacto fiscal das medidas fique entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões, segundo O Globo. O déficit fixado no orçamento deste ano é de R$ 231,5 bilhões.

