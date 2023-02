Haddad anuncia detalhes da desoneração dos combustíveis; acompanhe ao vivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia nesta terça-feira, 28, detalhes de como funcionará na prática a reoneração de PIS/Confins sobre combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estará presente.

Na segunda-feira, 27, a assessoria do Ministério da Fazenda confirmou a reoneração completa do PIS/Cofins sobre gasolina e etanol com previsão de arrecadação de R$ 28,8 bilhões. A modelagem da cobrança, com porcentual definido sobre cada item será anunciado na coletiva às 17h.

É esperado uma oneração maior do combustível fóssil, como a gasolina, do que do biocombustível, como etanol, que é ambientalmente mais sustentável.

Acompanhe a coletiva de Haddad sobre desoneração dos combustíveis ao vivo