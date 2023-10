Haddad afirma que eventual vitória de Javier Milei nas eleições argentinas preocupa o governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista à Reuters, que a vitória de Javier Milei nas eleições argentinas preocupa o governo brasileiro. O país realiza o primeiro turno das eleições presidenciais neste domingo, 22.

"É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. É natural isso. Preocuparia qualquer um... Porque em geral nas relações internacionais você não ideologiza a relação", disse Haddad.

Milei tem dito durante a campanha que pretende limitar o comércio com o Brasil, fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem sinalizado que pretende deixar o Mercosul, caso ele seja eleito.

"Não se transpõe para as relações internacionais as questões internas. Mesmo quando você tem preferências, manifestas ou não", disse Haddad, lembrando que Lula mantém relações amigáveis com chefes de Estado de todo espectro político. "É um vizinho do Brasil, principal parceiro na América do Sul. Então preocupa quando um candidato diz que vai romper com o Brasil. Você fez o quê para merecer esse tipo de tratamento?", disse Haddad.

Meses difíceis na Argentina

Como mostrou a EXAME, a Argentina deverá ter meses difíceis à frente, qualquer que seja o resultado das eleições presidenciais, porque o país precisa fazer um ajuste fiscal forte para conter a inflação, avalia Federico Servideo, diretor da Câmara de Comércio Brasil-Argentina.

Em conversa com a EXAME, ele afirmou considerar a ideia de dolarizar a economia como uma “ilusão”, pois faltam dólares no país, e espera que 2024 possa trazer boas notícias, como a retomada da produção agrícola.