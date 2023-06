Haddad admite possibilidade do arcabouço fiscal passar por nova votação na Câmara

"Vivemos prestar esclarecimento com os técnicos. Vi um entendimento e um esclarecimento das consequências (de eventual mudança). Se por ventura voltar para a Câmara, queremos que seja visto como gesto de aprimoramento", afirmou ele.

A proposta que prevê uma nova regra fiscal para o país foi aprovada no mês passado pela Câmara e ainda precisa de aval no Senado. Caso o texto seja alterado pelos senadores, contudo, o regimento do Congresso prevê a necessidade de uma nova votação pelos deputados.