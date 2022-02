Guerra na Ucrânia pode aliviar alta de juro nos EUA. Entenda

As tensões no Leste Europeu, que ganharam nova escala nesta quinta-feira, 24, com o início do ataque da Rússia à Ucrânia, têm levado investidores a reduzirem as apostas de uma alta de juro mais dura para a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed). Se por um lado a intensificação do conflito amplifica a pressão inflacionária de commodities energéticas, por outro, aumentam os receios sobre o crescimento econômico. Nos mercados globais, os títulos dos Estados Unidos, considerados os mais seguros do mundo, são a principal rota de escape em meio à aversão ao risco.

"Um dos efeitos esperados da guerra é, sem dúvida, a fuga para a segurança dos títulos americanos. Este é um dos aspectos que podem se contrapor à piora de indicadores como a alta de commodities", afirmou André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Nesta quinta, o rendimento do títulos com vencimento em dez anos, inversamente proporcional à demanda, tocou a mínima de três semanas nos Estados Unidos. O rendimento do títulos de dois anos chegou a cair mais de 8%.

"Está claro que a chance do Fed subir sua taxa básica em 0,50 ponto percentual (p.p.) diminuiu drasticamente com os eventos das últimas horas, mesmo que o cenário geral seja de mais inflação também nos Estados Unidos", disse o economista.

A taxa básica de juro dos Estados Unidos está inalterada desde o início da pandemia, quando o Fed reduziu de 1,25% para o intervalo entre 0% e 0,25%, com o intuito de reduzir os impactos econômicos do coronavírus. Mas como resultado das políticas de estímulos e de gargalos de oferta que surgiram na pandemia, a inflação dos Estados Unidos subiu para 7,5%, o maior patamar desde 1982.

"As apostas de alta de juro nos últimos dias estão mais concentradas em 0,25 p.p. para março. Anteriormente, o mercado acreditava que o Fed poderia subir até 0,50 p.p. Mas, com incertezas sobre o rumo do conflito na Ucrânia, a expectativa mudou um pouco", comentou Cristiane Quartaroli, economista do banco Ourinvest.

As turbulências também têm afetado as expectativas sobre as políticas do Banco Central Europeu (BCE), que vinha sofrendo pressões cada vez maiores para subir suas taxas de juro. Robert Holzmann, membro do conselho do BCE, disse em entrevista publicada nesta semana pela Bloomberg que a escalada de tensões da Rússia deve adiar a retirada de estímulos. A zona do euro enfrenta a maior inflação de sua história, com a alta de preços superando 5% na comparação anual.

Os efeitos da crise da Ucrânia, porém, deve ter efeito contrário na política de juros do Banco Central do Brasil, segundo economistas. "Para a economia brasileira, o efeito sobre a inflação pode ser grande pois uma disparada do petróleo potencializada pela alta do câmbio deve fazer subir ainda mais o preço dos combustíveis. É provável que isso tenha reflexos sobre decisão do Copom de aumentar a taxa de juro em meados de março", afirma em nota a equipe da GO Associados, liderada pelo economista e professor da FGV Gesner Oliveira.