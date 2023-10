Guerra de Israel-Hamas: BC israelense busca sustentar moeda em meio à incerteza do mercado

O Banco Central de Israel informou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, que venderá até US$ 30 bilhões em divisas para moderar a volatilidade da moeda do país, o shekel israelense, após o início do conflito com o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.

“O Banco de Israel anuncia um programa para vender até 30 mil milhões de dólares em divisas. O banco irá operar no mercado durante o próximo período, a fim de moderar a volatilidade da taxa de câmbio do shekel e fornecer a liquidez necessária para a continuação do bom funcionamento dos mercados”, escreveu a instituição em comunicado oficial.

No início do pregão desta segunda, o shekel caiu para uma mínima de quase oito anos em relação ao dólar americano. O BC israelense acrescentou ainda que também forneceria liquidez adicional de até US$ 15 bilhões, para a continuação do bom funcionamento dos mercados. "O Banco de Israel continuará a monitorizar a evolução, acompanhando todos os mercados e agindo com as ferramentas disponíveis, conforme necessário", finalizou.

O conflito é observado por investidores do mundo inteiro, que busca decifrar seus potenciais efeitos na geopolítica e economia global. A aversão ao risco predomina nesta manhã, com bolsas de valores em queda no mercado internacional e o dólar em alta contra as principais moedas do mundo. A origem das preocupações remete ao preço do petróleo, que voltou a subir, após ter arrefecido na semana passada. A commodity chega saltar quase 4%, sendo negociada acima de US$ 87 por barril.

Grupo Hamas ataca Israel

O ataque sem procedentes do grupo Hamas, que descadeou em uma guerra com Israel, já deixou mais de 1200 mortos. Além disso, são mais 2,3 mil feridos nos hospitais israelenses, sendo 365 em estado grave. Do outro lado, em Gaza, os números das autoridades locais apontam para cerca de 413 mortos até o momento após o contra-ataque de Israel realizado neste domingo.

Com Guilherme Guilherme.

