Guedes demite secretário de Fazenda após crise do Orçamento

O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu Waldery Rodrigues do cargo de secretário especial da Fazenda nesta terça-feira, 27, após a crise causada pela negociação do Orçamento de 2021.

O escolhido para entrar no lugar de Waldery foi o atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, segundo apuraram o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast/Estadão. O Tesouro Nacional é ligado à Secretaria Especial da Fazenda.

A saída de Waldery do cargo ocorre após embates em torno do Orçamento de 2021, que na semana passada foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia do prazo, 22 de abril, com veto de R$ 19,8 bilhões em despesas e um bloqueio adicional de R$ 9,3 bilhões.

No texto do Orçamento aprovado pelo Congresso em acordo com o governo no dia 25 de março, previsões de gastos obrigatórios foram subestimadas para incluir emendas parlamentares. O impasse sobre a legalidade e riscos fiscais da sanção do Orçamento como havia sido enviada pelo presidente gerou desgastes ao governo.

A secretaria da Fazenda foi uma das que defenderam vetos e ajustes no texto. Já o Congresso pressionava o presidente pela sanção integral.

O temor do desrespeito ao teto de gastos com a peça orçamentária deste ano esteve no centro do impasse. A pendência em torno do tema impactou as expectativas para os índices econômicos pelo mercado nas semanas que precederam a sanção da peça orçamentária.

O atual secretário especial de Fazenda já esteve na mira do presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano passado, quando defendeu congelar aposentadorias e mexer no seguro-desemprego para liberar recursos ao Renda Brasil, como era chamada a proposta de reformulação dos programas sociais. Na época, Bolsonaro ameaçou dar "cartão vermelho" a Waldery e já chegou a pedir a cabeça do secretário.