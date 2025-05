Gripe aviária: "É cedo para falar do ponto de vista econômico", diz secretário da Fazenda

O secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta segunda-feira, 19, que ainda é cedo para dizer qualquer coisa, do ponto de vista econômico, sobre a gripe aviária. Segundo ele, são necessárias mais informações para qualquer estimativa de impacto.

“Nós estamos em momento muito inicial. É muito cedo para dizer qualquer coisa do ponto de vista econômico. Precisamos de mais informações. Uma coisa é se temos um caso isolado, se vai impactar outros estados, quantos estados, por quanto tempo”, disse.

Mello afirmou que se nenhum outro caso for diagnosticado nos próximos 28 dias, em tese, o país estará livre da gripe aviária.

“Podem aparecer outros casos. Ainda é muito cedo para avaliar. Isso é um problema que tem acontecido no mundo inteiro. O Brasil era um dos poucos países que não era afetado. Mas é bom lembrar que o Brasil é um país moderno do ponto de vista das suas barreiras sanitárias”, disse.

Governo confirmou primeiro caso de gripe aviária

Na última sexta-feira, 16, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou um caso de gripe aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Após a confirmação, a China, principal comprador de carne de frango do Brasil, suspendeu as importações da proteína brasileira. Até o momento, dez países já suspenderam suas compras do produto.

Nesta segunda-feira, o Mapa confirmou mais um caso de gripe aviária e disse que seis casos suspeitos estão sob investigação.

O que é a gripe aviária?

A gripe aviária é uma doença infecciosa. Ela é causada pelo vírus influenza A. Essa doença afeta aves, tanto as domésticas quanto as silvestres.

O vírus se espalha por contato direto ou indireto com secreções respiratórias, fezes e fluidos de aves doentes. Isso pode levar a sintomas respiratórios, hemorragias e problemas nervosos. A mortalidade nas aves é alta, e a produção de ovos cai.

Em raras ocasiões, o vírus pode infectar mamíferos, como os humanos. Isso geralmente acontece por contato direto com aves contaminadas.

Só galinhas podem ser infectadas?

Não. O vírus da gripe aviária infecta principalmente aves aquáticas silvestres, como patos e gansos, que são reservatórios naturais, mas também pode infectar galinhas, perus e outras aves domésticas.

Em alguns casos, mamíferos como gatos, cães e até humanos podem ser infectados.

Uma pessoa pode ser contaminada ao comer frango e ovos?

Segundo especialistas e autoridades sanitárias, não há risco de transmissão da gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos.

O vírus da influenza aviária é muito sensível ao calor e é destruído durante o cozimento, em qualquer preparo que utilize fogo. Portanto, alimentos de origem aviária preparados adequadamente são seguros para consumo.

Além disso, órgãos internacionais como o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçam que não existem registros de transmissão da gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos cozidos.